Лондонский «Арсенал» хочет продлить пребывание полузащитника Мартина Эдегора в команде.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети, «канониры» намерены продолжить переговоры с Эдегором в ближайшие дни или месяцы.

Напомним, сообщения о переговорах между сторонами по новому контракту появились еще месяц назад.

В текущем сезоне 24-летний норвежец принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Действующий трудовой договор Эдегора с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 90 миллионов евро.