Лондонский «Арсенал» хочет продлить пребывание полузащитника Мартина Эдегора в команде.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети, «канониры» намерены продолжить переговоры с Эдегором в ближайшие дни или месяцы.
Напомним, сообщения о переговорах между сторонами по новому контракту появились еще месяц назад.
В текущем сезоне 24-летний норвежец принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Действующий трудовой договор Эдегора с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 90 миллионов евро.
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