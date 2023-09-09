Директор саудовской лиги высказался о борьбе «Аль-Иттихада» за Салаха

Майкл Эменало, директор Саудовской профессиональной футбольной лиги, дал комментарий по поводу попыток «Аль-Иттихада» подписать Мохамеда Салаха.

«Салах – один из лучших игроков в мире. Я уже говорил, что мы приветствуем любого, кто захочет перейти в нашу лигу. Но мы должны делать всё очень профессионально и уважительно.

Если трансфер не состоялся, то это не потому, что нам больше не нравится игрок, или что у нас проблемы с «Ливерпулем». Это из-за того, что некоторые вещи, которые должны быть согласованы всеми сторонами, не совпали. Мы движемся дальше и не закрываем двери. Мы все будем рады, если Салах в итоге всё же приедет к нам», - сказал Эменало Sky Sports.