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Директор саудовской лиги высказался о борьбе «Аль-Иттихада» за Салаха

09 Сентября 2023 • 16:33 Комментировать

Майкл Эменало, директор Саудовской профессиональной футбольной лиги, дал комментарий по поводу попыток «Аль-Иттихада» подписать Мохамеда Салаха.

«Салах – один из лучших игроков в мире. Я уже говорил, что мы приветствуем любого, кто захочет перейти в нашу лигу. Но мы должны делать всё очень профессионально и уважительно.

Если трансфер не состоялся, то это не потому, что нам больше не нравится игрок, или что у нас проблемы с «Ливерпулем». Это из-за того, что некоторые вещи, которые должны быть согласованы всеми сторонами, не совпали. Мы движемся дальше и не закрываем двери. Мы все будем рады, если Салах в итоге всё же приедет к нам», - сказал Эменало Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Майкл Эменало Мохамед Салах
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