​Холанн: «Возможно, я лучший нападающий в мире»

Звёздный футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим нападающим в мире.

«Являюсь ли я лучшим нападающим? Возможно, да. Знаю, что Энрика хочет, чтобы я был осторожен с ответом на этот вопрос», - сказал Холанн с улыбкой в интервью для France Football.

Энрика Тархи является менеджером Эрлинга Холанна по связям с общественностью. Во время интервью норвежского футболиста она находилась неподалёку.

Эрлинг Холанн играет за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. С тех пор норвежец провёл за «горожан» 59 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 10 результативных передач.