​Холанн верит, что «Золотой мяч» выиграет он, а не Месси

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн верит в то, что именно ему в 2023 году достанется «Золотой мяч». При этом безоговорочным фаворитом на получение этой награды эксперты считают Лионеля Месси. В прошлом году Месси стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины.

«Я действительно верю в себя. Я знаю, что могу добиться большого прогресса, ведь я ещё молод. Но да, я думаю, что у меня есть шансы [получить «Золотой мяч»] в этом году», - сказал Холанн в интервью для France Football.

Стоит сказать, что Лионель Месси в своей карьере уже семь раз выигрывал «Золотой мяч».