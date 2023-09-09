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​«Манчестер Сити» не вёл предметных переговоров по защитнику «Барселоны»

09 Сентября 2023 • 15:19 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что защитник «Барселоны» Алехандро Бальде находится на радаре «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, чемпионы Англии делали запросы по ситуации Бальде в мае-июне, но до конкретных переговоров дело не доходило, ведь «Барселона» всегда считала Алехандро неприкасаемым игроком.

Алехандро Бальде 19 лет, он является воспитанником академии «Барселоны». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бальде в 50 миллионов евро.

За первую команду «Барселоны» Бальде провёл 54 матча, в которых забил один гол и отдал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Алехандро Бальде
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