​«Манчестер Сити» не вёл предметных переговоров по защитнику «Барселоны»

В прессе появилась информация о том, что защитник «Барселоны» Алехандро Бальде находится на радаре «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, чемпионы Англии делали запросы по ситуации Бальде в мае-июне, но до конкретных переговоров дело не доходило, ведь «Барселона» всегда считала Алехандро неприкасаемым игроком.

Алехандро Бальде 19 лет, он является воспитанником академии «Барселоны». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бальде в 50 миллионов евро.

За первую команду «Барселоны» Бальде провёл 54 матча, в которых забил один гол и отдал семь голевых передач.