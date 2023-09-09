​Защитник «Арсенала» травмировался в дебютном матче за сборную Бразилии

Сборная Бразилии начала путь в отборе на чемпионат мира – 2026 с крупной победы над Боливией со счётом 5:1. Ближе к завершению встречи замена понадобилась защитнику «селесао» Габриэлю Магальянсу. Оказавшись на скамейке запасных, футболист лондонского «Арсенала» прикладывал лёд к колену. Вероятно, 25-летний защитник получил травму.

Стоит сказать, что игра с Боливией была для Габриэля дебютной за сборную Бразилии.

Во втором туре отбора на чемпионат мира сборная Бразилии в среду рано утром, если говорить о европейском времени, сыграет против Перу.

Чемпионат мира в 2026 году примут США, Канада и Мексика.