Терёхин назвал фаворита на «Золотой мяч» - 2023

Бывший игрок столичного «Локомотива» Олег Терёхин назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в 2023 году.

«Де Брёйне — точно нет. Холанн — может быть. А так — наверное, Месси: он на виду, выиграл чемпионат мира. Эрлинг ещё молод — успеет свой «Золотой мяч» получить», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ». Ранее Терёхин также оценил шансы Хвичи Кварацхелии на главную индивидуальную награду мирового футбола.

Напомним, что вручение наград от France Football лучшим игрокам 2023 года состоится в Париже 30 октября.