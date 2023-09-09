​Холанн ответил на вопрос о конкуренции с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил вопрос о конкуренции с Килианом Мбаппе после завершения эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Похоже, об этом думают все. Но нужно быть осторожными – Месси и Роналду творили невероятные вещи. Нужно помнить, что они и сейчас всё ещё делают это. Даже если они стали старше, они остаются фантастическими игроками.

Возвращаясь к вашему вопросу, я никогда не ставлю себя против других футболистов. Я не так вижу вещи. Я просто сосредотачиваюсь на себе и стремлюсь становиться лучше каждый день», - сказа Холанн в ходе интервью для France Football.