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​Холанн ответил на вопрос о конкуренции с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду

09 Сентября 2023 • 14:48 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил вопрос о конкуренции с Килианом Мбаппе после завершения эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Похоже, об этом думают все. Но нужно быть осторожными – Месси и Роналду творили невероятные вещи. Нужно помнить, что они и сейчас всё ещё делают это. Даже если они стали старше, они остаются фантастическими игроками.

Возвращаясь к вашему вопросу, я никогда не ставлю себя против других футболистов. Я не так вижу вещи. Я просто сосредотачиваюсь на себе и стремлюсь становиться лучше каждый день», - сказа Холанн в ходе интервью для France Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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