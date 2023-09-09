«Манчестер Сити» хочет купить игрока «Барселоны»

Фланговый защитник Алехандро Бальде, который принадлежит каталонской «Барселоне», пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в подписании 19-летнего латераля заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» следят за ситуацией вокруг талантливого футболиста, трансферная стоимость которого составляет 50 миллионов евро. Бальде связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл три матча и получил желтую карточку.