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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» хочет купить игрока «Барселоны»

09 Сентября 2023 • 13:51 Комментировать

Фланговый защитник Алехандро Бальде, который принадлежит каталонской «Барселоне», пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в подписании 19-летнего латераля заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» следят за ситуацией вокруг талантливого футболиста, трансферная стоимость которого составляет 50 миллионов евро. Бальде связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл три матча и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Алехандро Бальде
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