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​«Ньюкасл» хочет отпугнуть грандов - в контракте Гимараэса пропишут огромные отступные

09 Сентября 2023 • 13:48 Комментировать

Полузащитник Бруно Гимараэс, который находится на радарах многих европейских грандов, близок к пролонгации трудового соглашения с «Ньюкаслом». При этом, если верить The Telegraph, в настоящий момент стороны не достигли соглашения по пункту об отступных выплатах. По данным источника, «Ньюкасл» хочет отпугнуть потенциальных покупателей и прописать отступные, превышающие 100 миллионов фунтов.

Минувшим летом за Деклана Райса и Мойсеса Кайседо на трансферном рынке заплатили 105 и 115 миллионов фунтов соответственно. В «Ньюкасле» относят 25-летнего Гимараэса в эту же ценовую категорию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэс
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