​«Ньюкасл» хочет отпугнуть грандов - в контракте Гимараэса пропишут огромные отступные

Полузащитник Бруно Гимараэс, который находится на радарах многих европейских грандов, близок к пролонгации трудового соглашения с «Ньюкаслом». При этом, если верить The Telegraph, в настоящий момент стороны не достигли соглашения по пункту об отступных выплатах. По данным источника, «Ньюкасл» хочет отпугнуть потенциальных покупателей и прописать отступные, превышающие 100 миллионов фунтов.

Минувшим летом за Деклана Райса и Мойсеса Кайседо на трансферном рынке заплатили 105 и 115 миллионов фунтов соответственно. В «Ньюкасле» относят 25-летнего Гимараэса в эту же ценовую категорию.