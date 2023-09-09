Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: «В «Баварии» совершенно другой уровень давления, чем в «Тоттенхэме»

09 Сентября 2023 • 11:28 Комментировать

Новичок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн сравнил уровень давления в немецком клубе и лондонском «Тоттенхэме», за который выступал ранее.

«В «Баварии» совершенно другой уровень давления, нежели в «Тоттенхэме». Если «шпоры» не выигрывали на протяжении двух матчей подряд, это не считалось провалом. В Мюнхене же нужно побеждать в каждой игре. В двух стартовых матчах мы выиграли 4:0 и 3:1, но все равно было недовольство тем, как команда выступила», - передает слова нападающего The Independent.

Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом за 100 миллионов евро. Он подписал контракт до середины 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
11:28 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «В «Баварии» совершенно другой уровень давления, чем в «Тоттенхэме»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Бразилец с ценником 120 миллионов евро стал целью «Реала»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Терри высказал мнение о переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет успеть продать ван де Бека
08:27 · Англия. Премьер-лига
Селюк выбрал между Месси и Холанном фаворита на «Золотой мяч» 1
08 Сентября
21:24 · Англия. Премьер-лига
Туанзебе нашёл клуб в Чемпионшипе официально
21:07 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс высказался об игровом времени в «Астон Вилле»
19:43 · Англия. Премьер-лига
Катарский «Аль-Духаиль» представил Коутиньо официально
18:31 · Англия. Премьер-лига
Мэддисону нравятся дерзкие футболисты 1
18:20 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк дисквалифицирован и оштрафован
17:58 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Баварии» согласилось на покупку хавбека «Фулхэма» слухи
17:56 · Англия. Премьер-лига
​Цимикас продлит контракт с «Ливерпулем»
17:32 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс — об игровом времени: «Я сказал Эмери, что приехал в «Астон Виллу» играть»
17:26 · Англия. Премьер-лига
У Скоулза спросили, был ли Джеррард сильнее его самого
16:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» приблизился к продлению контракта с Гимараэсом
Все новости
Рекомендуем