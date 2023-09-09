Кейн: «В «Баварии» совершенно другой уровень давления, чем в «Тоттенхэме»

Новичок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн сравнил уровень давления в немецком клубе и лондонском «Тоттенхэме», за который выступал ранее.

«В «Баварии» совершенно другой уровень давления, нежели в «Тоттенхэме». Если «шпоры» не выигрывали на протяжении двух матчей подряд, это не считалось провалом. В Мюнхене же нужно побеждать в каждой игре. В двух стартовых матчах мы выиграли 4:0 и 3:1, но все равно было недовольство тем, как команда выступила», - передает слова нападающего The Independent.

Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом за 100 миллионов евро. Он подписал контракт до середины 2027 года.