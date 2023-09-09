Бразилец с ценником 120 миллионов евро стал целью «Реала»

Мадридский «Реал» нашел усиление в Английской премьер-лиге. По сообщениям Daily Telegraph, в сферу интересов «королевского» клуба попал полузащитник сборной Бразилии и «Ньюкасла» Бруно Гимараэс.

Чтобы заполучить игрока, мадридцам придется выплатить сумму отступных Гимараэса. Она составляет 120 миллионов евро. Испанский гранд раздумывает над оформлением сделки в январское трансферное окно.

25-летний бразилец связан контрактными обязательствами с «сороками» до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов.

В текущем сезоне АПЛ Бруно сыграл четыре матча и получил две желтые карточки.