Терри высказал мнение о переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри поделился мнением о трансфере воспитанника «пенсионеров» Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».

«Мэйсон – настоящий «синий» во всех отношениях. Однако у истории всегда есть две стороны медали, и я знаю обратную строну. Но не стану сейчас об этом рассказывать. Не нужно быть слишком суровыми к Маунту, если он захочет когда-то вернуться», - приводятся слова Джона в социальных сетях Фабрицио Романо.

Маунт перешел в «Манчестер Юнайтд» летом за 64 миллиона евро. 24-летний хавбек подписал контракт до июня 2028 года.