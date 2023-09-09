Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Терри высказал мнение о переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»

09 Сентября 2023 • 11:07 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри поделился мнением о трансфере воспитанника «пенсионеров» Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».

«Мэйсон – настоящий «синий» во всех отношениях. Однако у истории всегда есть две стороны медали, и я знаю обратную строну. Но не стану сейчас об этом рассказывать. Не нужно быть слишком суровыми к Маунту, если он захочет когда-то вернуться», - приводятся слова Джона в социальных сетях Фабрицио Романо.

Маунт перешел в «Манчестер Юнайтд» летом за 64 миллиона евро. 24-летний хавбек подписал контракт до июня 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джон Терри Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
11:28 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «В «Баварии» совершенно другой уровень давления, чем в «Тоттенхэме»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Бразилец с ценником 120 миллионов евро стал целью «Реала»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Терри высказал мнение о переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет успеть продать ван де Бека
08:27 · Англия. Премьер-лига
Селюк выбрал между Месси и Холанном фаворита на «Золотой мяч» 1
08 Сентября
21:24 · Англия. Премьер-лига
Туанзебе нашёл клуб в Чемпионшипе официально
21:07 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс высказался об игровом времени в «Астон Вилле»
19:43 · Англия. Премьер-лига
Катарский «Аль-Духаиль» представил Коутиньо официально
18:31 · Англия. Премьер-лига
Мэддисону нравятся дерзкие футболисты 1
18:20 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк дисквалифицирован и оштрафован
17:58 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Баварии» согласилось на покупку хавбека «Фулхэма» слухи
17:56 · Англия. Премьер-лига
​Цимикас продлит контракт с «Ливерпулем»
17:32 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс — об игровом времени: «Я сказал Эмери, что приехал в «Астон Виллу» играть»
17:26 · Англия. Премьер-лига
У Скоулза спросили, был ли Джеррард сильнее его самого
16:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» приблизился к продлению контракта с Гимараэсом
Все новости
Рекомендуем