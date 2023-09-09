«Манчестер Юнайтед» хочет успеть продать ван де Бека

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек все еще может покинуть «Манчестер Юнайтед», где страдает от нехватки игровой практики.

Как информирует Football Insider, «красные дьяволы» хотят продать хавбека в чемпионат Турции, где в его услугах заинтересованы «Фенербахче» и «Галатасарай». Трансферное окно в этой стране закрывается 15 сентября.

Донни перешел в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» в 2020 году. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал всего в десяти поединках, не отметившись голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.