Селюк выбрал между Месси и Холанном фаворита на «Золотой мяч»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, кто является главным фаворитом на «Золотой мяч» в этом году

«Холанн выиграл ЛЧ, забил больше всех голов. Сложно сказать, но, скорее всего, выиграет Месси. Победа на ЧМ - дорогого стоит. Холанну и его сборной такой трофей никогда не покорится», - передает слова агента радио «Движение».

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре. Также 36-летний нападающий был признан лучшим игроком турнира.

Холанн вместе с «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Норвежец стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии.