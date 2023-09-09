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Селюк выбрал между Месси и Холанном фаворита на «Золотой мяч»

09 Сентября 2023 • 08:27 Комментировать (1)

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, кто является главным фаворитом на «Золотой мяч» в этом году

«Холанн выиграл ЛЧ, забил больше всех голов. Сложно сказать, но, скорее всего, выиграет Месси. Победа на ЧМ - дорогого стоит. Холанну и его сборной такой трофей никогда не покорится», - передает слова агента радио «Движение».

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре. Также 36-летний нападающий был признан лучшим игроком турнира.

Холанн вместе с «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Норвежец стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дмитрий Селюк Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
09 Сентября 2023 в 09:22
Кто ещё не забыл, то напомним! Гном - чемпион мира по пробитию пенальти! 🤣 Если надо, то ещё напомним не раз! Так что запоминайте, забывчивые!!!!
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