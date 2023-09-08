Воспитанник «Манчестер Юнайтед», 25-летний защитник Аксель Туанзебе обрёл новый клуб. Это участник Чемпионшипа – «Ипсвич». О переход игрока свободным агентом вещает пресс-служба «трактористов».

Новичок команды подписал годичный контракт с возможностью продления ещё на один год. Прошлый сезон защитник провёл в рядах «Сток Сити», однако за «гончаров» ему удалось сыграть лишь в пяти официальных матчах.

Отметим, что прямо сейчас новый клуб Туанзебе идёт на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа – в активе у клуба 12 набранных очков.