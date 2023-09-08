Тилеманс высказался об игровом времени в «Астон Вилле»

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс высказался о ситуации с игровым временем в новом клубе.

«Ситуация не из приятных. Я сказал тренеру, что приехал в «Виллу» играть. Он меня понимает, но на данный момент предпочитает играть с двумя полузащитниками прошлого сезона», – приводит слова хавбека DH.

Напомним, что Тилеманс присоединился к бирмингемскому клубу этим летом, перейдя на правах свободного агента после «Лестера». На счету полузащитника четыре матча в футболке нового клуба и всего 26 процентов игрового времени.