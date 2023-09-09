Кейс с Антони как работа над ошибками «Манчестер Юнайтед» в случае с Гринвудом

«Манчестер Юнайтед» только-только начал выходить из эпопеи с Мэйсоном Гринвудом, как получил похожую историю с Антони. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» следит за тем, как «красные дьяволы» проводят работу над ошибками.

«МЮ» не стал спешить с выводами относительно Антони

«Манчестер Юнайтед» просто не везёт в последние годы на скандальные отношения своих футболистов с девушками. Последние полтора года клуб разбирался с Мэйсоном Гринвудом, которого его спутница обвиняла в побоях и угрозах убийством. Когда история всплыла в социальных сетях, «МЮ» действовал предельно быстро. Гринвуд был моментально отстранен от тренировок и с тех пор так и не вернулся. При этом ситуация с англичанином выглядит довольно мутной. Гринвуд с девушкой подписались друг на друга в социальных сетях, они встречались в то время, когда шло полицейское расследование. В итоге против футболиста не было выдвинуто обвинений. С точки зрения закона Гринвуд чист, но репутация его испорчена, и этим летом «красные дьяволы» отправили его в аренду в «Хетафе».

Девушка Антони заявила о домашнем насилии со стороны футболиста ещё в июне, но «МЮ» не стал на этот раз спешить. «Мы не будем давать официальных комментариев до выяснения всех обстоятельств», – отметили в клубе. При этом Антони не просто остался в основном составе клуба, но и выходит на поле в матчах Премьер-лиги. На днях «МЮ» выступил всё же с небольшим заявлением: «Манчестер Юнайтед» известно об обвинениях, выдвинутых против Антони, и отмечает, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев. Как клуб, мы серьезно относимся к этому вопросу, принимая во внимание влияние этих обвинений и последующего сообщения о них на тех, кто пережил насилие».

С другой стороны, в случае с Антони «МЮ» чуть проще. Делом Гринвуда занималась британская полиция, в то время как случай бразильца рассматривается у него на родине. Правда, полиция Большого Манчестера уже также начала проявлять интерес. Дело в том, что Габриэла Кавалин в недавнем интервью рассказала о нескольких эпизодах домашнего насилия. В том числе, по её словам, в январе 2023 года Антони ударил её головой, а также сместил один из грудных имплантов, а в мае бросил в неё стакан, порезав палец до кости. Так как эти эпизоды случились на территории Великобритании, местная полиция может возбудить дело.

Реакция английских клубов на подобные случаи изменилась

Интересно, что Антони не стали вызывать в сборную Бразилии из-за всей этой ситуации. При этом пока нет информации, что «МЮ» отстранит вингера от ближайшей игры с «Брайтоном». По данным медиа, в клубе действительно серьёзно относятся к обвинениям, но всё же хотят руководствоваться презумпцией невиновности.

Перед глазами пример Гринвуда, дело которого закончилось без обвинения. Можно вспомнить также историю защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди. Француза обвиняли в многочисленных изнасилованиях, но в итоге суд признал его невиновным. При этом карьера защитника была загублена. Менди не играл два года, упустил возможность сыграть на чемпионате мира в Катаре и выиграть Лигу чемпионов.

Сообщается, что реакция «МЮ» в отношении Антони не уникальна. По данным СМИ, в Премьер-лиге есть футболист, чьё имя не называется, который обвиняется в изнасиловании и находится под подпиской о невыезде. При этом он отыграл и весь прошлый сезон, и начал новый.

«МЮ» всё же пытается не потерять репутацию и ждёт поддержки от Премьер-лиги

На клуб, естественно, уже давят со стороны. «Мир следит за «Манчестер Юнайтед», чтобы увидеть, как один из крупнейших клубов отреагирует на последние сообщения о случаях насилия в семье», – заявила Андреа Саймон, директор Коалиции за прекращение насилия против женщин.

Клуб в свою очередь обратился в организацию Women's Aid. Судя по всему, «МЮ» планирует привлекать специалистов, которые занимались бы игроками, чтобы предотвращать случаи насилия в семье.

Отдельный вопрос надо задать Премьер-лиге. Мы стали свидетелями, как сразу несколько обвинений, которые не были подтверждены судом, разрушили карьеры футболистов. При этом игроки – это активы клубов. Ни один из них не хочет оказаться в ситуации, чтобы одно интервью или публикация в социальных сетях лишала их исполнителя стоимостью около 100 миллионов евро. Премьер-лиге необходимо активно выступить и прояснить позицию, как клубы должны себя вести.

Реклама

Роман Андреев