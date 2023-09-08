31-летний бразильский полузащитник «Астон Виллы» Фелипе Коутиньо официально представлен его новым клубом – катарским «Аль-Духаилем». Арендное соглашение между сторонами по игроку рассчитано до окончания текущего сезона.

Напомним, в минувшем сезоне в рамках АПЛ у знаменитого бразильца набрался лишь один гол в 20 играх в рамках АПЛ. В сезоне текущем Коутиньо вышел на поле в двух матчах чемпионата Англии. Контракт футболиста с бирмингемским клубом рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Transfermarkt оценивает стоимость экс-футболиста «Интера», «Ливерпуля» и «Барселоны» в 10 млн евро.