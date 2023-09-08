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Мэддисону нравятся дерзкие футболисты

08 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать (1)

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался по поводу своего игрового стиля. По словам летнего новичка «шпор», ему всегда нравились несколько дерзкие футболисты.

«Я бы, наверное, сказал, что главным кумиром моего детства был Уэйн Руни. А любимым игроком моего отца был Пол Гаскойн. Мне нравилось наблюдать за игроками, которые были немного дерзкими. Газза [Гаскойн] был отличным примером», - сказал Мэддисон The Independent.

В четырёх стартовых турах чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 10 очков. На вершине турнирной таблицы располагается «Манчестер Сити», набравший максимальное количество баллов – 12.

Мэддисон подшутил над фанатами «Борнмута»

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джеймс Мэддисон
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CorwinBruin
08 Сентября 2023 в 19:48
Заголовок конечно двоякое впечатление оставляет немного
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