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Руководство «Баварии» согласилось на покупку хавбека «Фулхэма» слухи

08 Сентября 2023 • 17:58 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Опорный полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья может перебраться в «Баварию» предстоящей зимой.

Как сообщает Sport1, спортивный директор мюнхенской команды Кристоф Фройнд согласился с главным тренером Томасом Тухелем, который хочет пригласить в «Баварию» 28-летнего португальца.

По информации источника, Фройнд и Тухель находятся в тесном контакте и оба понимают, что команде необходимо усиление опорной зоны.

В текущем сезоне Палинья принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Контракт игрока с «Фулхэмом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Томас Тухель Кристоф Фройнд Жоау Палинья
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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