Опорный полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья может перебраться в «Баварию» предстоящей зимой.

Как сообщает Sport1, спортивный директор мюнхенской команды Кристоф Фройнд согласился с главным тренером Томасом Тухелем, который хочет пригласить в «Баварию» 28-летнего португальца.

По информации источника, Фройнд и Тухель находятся в тесном контакте и оба понимают, что команде необходимо усиление опорной зоны.

В текущем сезоне Палинья принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Контракт игрока с «Фулхэмом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 40 миллионов евро.