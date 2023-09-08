​Цимикас продлит контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас согласился продлить контракт с «Ливерпулем» ещё на два года. В ближайшее время 27-летний футболист поставит подписи под трудовым соглашением, которое будет рассчитано до конца июля 2027 года.

В «Ливерпуль» Цимикас перебрался в августе 2020 года. С тех пор греческий футболист провёл за команду 62 официальных матча. Голов защитник не забивал, но зато отметился 12 голевыми передачами на партнёров.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В четырёх прошедших турах команда Юргена Клоппа набрала 10 очков.