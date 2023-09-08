Тилеманс — об игровом времени: «Я сказал Эмери, что приехал в «Астон Виллу» играть»

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс высказался о своём игровом времени в новом клубе.

«Я сказал Эмери, что приехал в «Астон Виллу», чтобы играть. Он понимает меня, но на данный момент предпочитает использовать тех игроков, которые играли в прошлом сезоне. Он сказал мне, что скоро будет много игр, и тогда у меня станет большего игрового времени», — приводит слова Тилеманса журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне бельгийский хавбек принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Стоит отметить, что в стартовом составе Тилеманс вышел только один раз.

После четырех туров «Астон Вилла» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав шесть очков.