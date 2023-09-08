У Скоулза спросили, был ли Джеррард сильнее его самого

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз получил вопрос о том, превосходил ли его легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Джеррард – великий футболист. Мы с ним разные, мы с ним очень разные. Я был больше частью команды, а он был более индивидуальным игроком.

Я бы не смог сделать то, что он сделал в «Ливерпуле». А мог ли он сделать то, что я сделал в «Манчестер Юнайтед», я не знаю», - сказал Скоулз в программе Рио Фердинанда FIVE.

С недавних пор Стивен Джеррард является главным тренером саудовской команды «Аль-Иттифак».