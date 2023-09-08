​«Ньюкасл» приблизился к продлению контракта с Гимараэсом

«Ньюкасл» добился существенного прогресса в переговорах с полузащитником Бруно Гимараэсом о новом контракте. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в течение последних десяти дней проходили тайные переговоры. Сторонам осталось согласовать последние детали трудового соглашения, после чего оно будет подписано.

25-летний Бруно Гимараэс оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 70 миллионов евро. За «Ньюкасл» бразилец провёл 61 матч, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.