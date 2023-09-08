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​«Ньюкасл» приблизился к продлению контракта с Гимараэсом

08 Сентября 2023 • 16:46 Комментировать
Ньюкасл
...
Брентфорд
16.09 19:30

«Ньюкасл» добился существенного прогресса в переговорах с полузащитником Бруно Гимараэсом о новом контракте. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в течение последних десяти дней проходили тайные переговоры. Сторонам осталось согласовать последние детали трудового соглашения, после чего оно будет подписано.

25-летний Бруно Гимараэс оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 70 миллионов евро. За «Ньюкасл» бразилец провёл 61 матч, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэс
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