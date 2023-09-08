​Капитан «Челси» Рис Джеймс анонсировал своё возвращение

Защитник «Челси» Рис Джеймс, которого перед стартом сезона назначили капитаном команды, получил травму в матче первого тура Премьер-лиги против «Ливерпуля». В последние годы Джеймс часто оказывается в лазарете, что не может его не огорчать. Впрочем, 23-летний футболист сохраняет позитивный настрой. В социальных сетях Рис опубликовал фотографию, на которой он улыбается.

«Скоро вернусь», - написал на фотографии Джеймс.

В четырёх прошедших турах Премьер-лиги «Челси» смог набрать только четыре очка. Команда сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице.