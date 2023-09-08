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Новичок «Челси» Лавия получил травму на тренировке

08 Сентября 2023 • 13:55 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия получил травму на тренировке. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, есть подозрения на то, что 19-летний бельгиец порвал связки лодыжки.

Напомним, Лавия перешёл в «Челси» минувшим летом из «Саутгемптона» за 62,1 миллиона евро. В составе «синих» футболист пока не успел провести ни одного официального матча.

После четырёх туров АПЛ «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой следующий матч лондонцы проведут 17 сентября против «Борнмута». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.  

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Челси Ромео Лавия
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