Новичок «Челси» Лавия получил травму на тренировке

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия получил травму на тренировке. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, есть подозрения на то, что 19-летний бельгиец порвал связки лодыжки.

Напомним, Лавия перешёл в «Челси» минувшим летом из «Саутгемптона» за 62,1 миллиона евро. В составе «синих» футболист пока не успел провести ни одного официального матча.

После четырёх туров АПЛ «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой следующий матч лондонцы проведут 17 сентября против «Борнмута». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.