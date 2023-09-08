«Арсенал» никогда не хотел продавать Магальянса

Лондонский «Арсенал» минувшим летом не хотел продавать центрального защитника Габриэла Магальянса, несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии. Источник сообщает, что «канониры» даже не вели никаких переговоров с заинтересованными клубами, сразу дав понять, что бразилец не продаётся.

Романо добавляет, что один из близких к «Арсеналу» источников сказал следующую фразу: «Клуб не продал бы Магальянса даже за 200 миллионов».

Напомним, Габриэль выступает за «Арсенал» с лета 2020 года, когда перебрался из французского «Лилля». Главный тренер «канониров» Микель Артета считает бразильца одним из ключевых футболистов команды.