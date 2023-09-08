Гюсто: «Мне грустно за Джеймса, ведь он наш капитан»

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто прокомментировал травму капитана команды Риса Джеймса, который выступает на той же позиции, что и француз.

«Мне грустно за Джеймса, ведь он наш капитан. Он очень важен для всего клуба. Я должен воспользоваться данной возможностью и показать, что достоин играть. В «Лионе» у меня была похожая ситуация. Капитаном команды был Дюбуа, а однажды мне пришлось заменить его после травмы», – цитирует Гюсто журналист Дом Смит.

Напомним, Гюсто перебрался в «Челси» зимой из французского «Лиона», но остался в стане «детей» до конца сезона на правах аренды. В новой кампании 20-летний Гюсто отметился двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге.