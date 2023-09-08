Мэддисон: «Для меня было легко перейти в «Тоттенхэм» и остаться при этом самим собой»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон заявил, что переезд в стан «шпор» дался ему довольно легко. Напомним, игрок перешёл из «Лестера» за сумму свыше 50 миллионов евро.

«Для меня было легко перейти в «Тоттенхэм» и остаться при этом самим собой. Это отличный клуб. Болельщики тепло меня встретили и уже проявили свою любовь. Я всё ещё чувствую, что могу дать болельщикам гораздо больше, чем они от меня уже видели. «Тоттенхэм» ждут увлекательные времена», – цитирует Мэддисона журналист Фабрицио Романо.

Мэддисон на старте сезона отметился двумя голами и двумя ассистами в четырёх турах Английской премьер-лиги, за что был номинирован на звание лучшего игрока месяца в турнире.