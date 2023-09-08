Де Хеа имеет три варианта продолжения карьеры

Испанский голкипер Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», продолжает подыскивать себе новую команду.

По сообщениям журналистов Goal.com, звездный вратарь может отправиться в один из чемпионатов за пределами Европы. У 32-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры в ОАЭ, Мексике и Катаре.

Давид защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. По завершении сезона-2022/2023 у испанца истек срок действия контракта с «красными дьяволами».

В минувшем сезоне вратарь провел 38 матчей, в которых пропустил 43 мяча.