Мёрфи: «Почеттино нужно выпускать левого вингера на позицию Чилуэлла»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Дэнни Мёрфи призвал главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино выпускать Михаила Мудрика вместо Бена Чилуэлла. Напомним, англичанин в новом сезоне выполняет более атакующие функции из-за новой игровой модели команды.

«Почеттино нужно выпускать левого вингера на позицию Чилуэлла, ведь он недостаточно хорош в атаке. Дайте Михаилу Мудрику сыграть на этой позиции 5-6 матчей, а затем посмотрим», – цитирует Мёрфи журналист Саймон Филлипс.

Мудрик успел пропустить пару матчей «Челси» из-за травмы, но вернулся в строй к последнему туру чемпионата Англии против «Ноттингем Форест».