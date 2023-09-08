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Мёрфи: «Почеттино нужно выпускать левого вингера на позицию Чилуэлла»

08 Сентября 2023 • 10:45 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Бывший игрок «Тоттенхэма» Дэнни Мёрфи призвал главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино выпускать Михаила Мудрика вместо Бена Чилуэлла. Напомним, англичанин в новом сезоне выполняет более атакующие функции из-за новой игровой модели команды.

«Почеттино нужно выпускать левого вингера на позицию Чилуэлла, ведь он недостаточно хорош в атаке. Дайте Михаилу Мудрику сыграть на этой позиции 5-6 матчей, а затем посмотрим», – цитирует Мёрфи журналист Саймон Филлипс.

Мудрик успел пропустить пару матчей «Челси» из-за травмы, но вернулся в строй к последнему туру чемпионата Англии против «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дэнни Мерфи Маурисио Почеттино Бен Чилуэлл Михаил Мудрик
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