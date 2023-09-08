У Санчо проблемы не только с тен Хагом, а и с партнёрами по команде

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо имеет натянутые отношения не только с главным тренером Эриком тен Хагом. По информации от журналиста Марка Огдена, англичанин также испытывает проблемы с партнёрами по команде.

После того, как Эрик тен Хаг публично обвинил Санчо в плохом отношении к делу, футболист выкатил пост в социальных сетях, где обвинил тренера во лжи. По версии источника, этот поступок Джедона вызвал недовольство в раздевалке «Манчестер Юнайтед». Теперь Санчо предстоит вернуть не только доверие тренера, а и отношения с партнёрами по команде.

Санчо мог уйти в аренду в «Аль-Иттифак», но клубы не договорились между собой об условиях аренды.