Сильва: «Холанн – зверь, я бы хотел поиграть с ним»

Бывший полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Давид Сильва высказался о нападающем «горожан» Эрлинге Холанне.

«Эрлинг – зверь. Мне очень нравятся его передвижения по полю. Я хотел бы поиграть вместе с ним, чтобы помочь ему забивать еще чаще. «Ман Сити» выглядит неудержимым после требла и отличного старта в новом сезоне АПЛ», - передает слова испанца The Mirror.

Сильва играл за «горожан» с 2010 по 2020 год. Пошлым летом он объявил о завершении игровой карьеры.

В текущем сезоне чемпионата Англии Холанн провел четыре встречи и записал на свой счет шесть голов (один – с пенальти).