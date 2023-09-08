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Сильва: «Холанн – зверь, я бы хотел поиграть с ним»

08 Сентября 2023 • 08:14 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Давид Сильва высказался о нападающем «горожан» Эрлинге Холанне.

«Эрлинг – зверь. Мне очень нравятся его передвижения по полю. Я хотел бы поиграть вместе с ним, чтобы помочь ему забивать еще чаще. «Ман Сити» выглядит неудержимым после требла и отличного старта в новом сезоне АПЛ», - передает слова испанца The Mirror.

Сильва играл за «горожан» с 2010 по 2020 год. Пошлым летом он объявил о завершении игровой карьеры.

В текущем сезоне чемпионата Англии Холанн провел четыре встречи и записал на свой счет шесть голов (один – с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Давид Сильва Эрлинг Холанн
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