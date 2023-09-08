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Агент Жоржиньо ответил на вопрос о возвращении игрока в Серию А

08 Сентября 2023 • 03:16 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Агент полузащитника «Арсенала» Жоржиньо поведал о будущем своего клиента.

Итальянский игрок ни разу не попал в стартовый состав «канониров» в текущем сезоне, ограничившись выходами на замену незадолго до завершения матчей. В связи с этим слухи всё чаще связывают 31-летнего опорного хавбека с уходом.

«Возвращение в Серию А? Мы всегда будем открыты для обсуждений, если какой-нибудь итальянский клуб проявит интерес. Что касается «Ювентуса», то в футболе просто не существует слова «никогда» – ничего нельзя исключать», – приводят итальянские издания слова агента, представляющего интересы Жоржиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Жоржиньо
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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