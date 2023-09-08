​Онана установил рекорд АПЛ в матче с «Арсеналом»

Камерунский голкипер Андре Онана не выручил «Манчестер Юнайтед» в игре с «Арсеналом», чем разочаровал немало народу. Но, в то же время, хотя его команда и проиграла матч, Онана, тем не менее, сумел установить рекорд английской Премьер-лиги. Дело в том, что камерунский кипер активно действовал ногами - он сделал не менее сорока двух передач для партнеров во время игры, что стало рекордом лиги для вратарей, с момента ее ребрендинга в далеком 1992 году

В следующем своем матче английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» примет дома «Брайтон», это случится шестнадцатого сентября.