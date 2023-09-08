Мэддисон: «Я переходил в «Тоттенхэм» не из-за Кейна»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон поделился мыслями о недавнем уходе из клуба Гарри Кейна.

Менее месяца назад форвард перебрался в мюнхенскую «Баварию» за 100 млн евро. Незадолго до этого ряды «шпор» усилил Мэддисон, купленный у «Лестера».

«Подписывая контракт с «Тоттенхэмом», я был не настолько наивен, чтобы полагать, будто Кейн не может уйти. Но я приходил сюда не из-за Гарри. Конечно, было бы здорово играть с ним, ведь он – лучший форвард в мире. Теперь перед нами новый вызов, и в нашем составе всё равно хватает отличных игроков», – приводят английские ресурсы слова Мэддисона, отметившегося двумя голами и двумя ассистами в четырёх матчах за команду Анге Постекоглу.