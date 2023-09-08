Амрабат покинул расположение сборной Марокко из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат не примет участия в ближайших матчах сборной Марокко.

У 27-летнего футболиста выявлено повреждение, в связи с чем хавбека решили вывести из состава, сообщает пресс-служба марокканской национальной команды. Освободившееся место в заявке займёт Яхья Жабран.

Софьян Амрабат присоединился к «Манчестер Юнайтед» в первый день сентября, перебравшись из «Фиорентины» на правах аренды. «Красные дьяволы» владеют правом выкупа игрока.

9 сентября сборная Марокко сыграет против Либерии, а спустя три дни встретится с соперниками из Буркина-Фасо.