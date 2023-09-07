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Родри – о трансферах саудовских клубов: «Европейский футбол находится в проигрышном положении»

07 Сентября 2023 • 23:59 Комментировать
Грузия
...
Испания
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Через 18 ч. 23 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри порассуждал на тему трансферной активности клубов из Саудовской Аравии.

Минувшим летом многие статусные игроки ведущих европейских лиг приняли выгодные предложения из Саудовской Аравии, что вызвало споры в футбольных кругах.

«Европейский футбол находится в проигрышном положении, что вполне понятно, учитывая суммы, которые предлагают представители Саудовской Аравии.

Необходимо серьёзнее отнестись к происходящей утечке талантов из Европы – уже сейчас, как мы видим, в Саудовскую Аравию переходят совсем молодые игроки», – заявил Родри на пресс-конференции в преддверии матча отбора Евро-2024 против сборной Грузии.

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Манчестер Сити Сборная Испании Родри Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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