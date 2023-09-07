Лондонский «Арсенал» прекратил сотрудничество с Николя Пепе.

28-летний вингер, как и ожидалось, покинет ряды «канониров». Ивуариец полностью согласовал с лондонским клубом условия досрочного расторжения трудового договора, о чём сообщает журналист Руди Галетти. В ближайшее время игрок оформит переход в турецкий «Трабзонспор», с которым уже договорился в устной форме.

Николя Пепе провёл 112 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись 27 забитыми мячами и 21 результативной передачей. Футболист представляет цвета команды с момента перехода из «Лилля» за 80 млн евро в 2019 году.