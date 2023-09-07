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Николя Пепе договорился о расторжении контракта с «Арсеналом» слухи

07 Сентября 2023 • 22:24 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Лондонский «Арсенал» прекратил сотрудничество с Николя Пепе.

28-летний вингер, как и ожидалось, покинет ряды «канониров». Ивуариец полностью согласовал с лондонским клубом условия досрочного расторжения трудового договора, о чём сообщает журналист Руди Галетти. В ближайшее время игрок оформит переход в турецкий «Трабзонспор», с которым уже договорился в устной форме.

Николя Пепе провёл 112 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись 27 забитыми мячами и 21 результативной передачей. Футболист представляет цвета команды с момента перехода из «Лилля» за 80 млн евро в 2019 году.

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Трабзонспор Арсенал Лондон Николя Пепе трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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