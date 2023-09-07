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«Аль-Иттифак» не смог удовлетворить требования «Манчестер Юнайтед» по Санчо слухи

07 Сентября 2023 • 21:21 Комментировать
Аль-Иттифак
3:1
Дамак
окончен

«Манчестер Юнайтед» был готов отпустить Джедона Санчо в «Аль-Иттифак».

Вингер не поладил с рулевым «красных дьяволов» Эриком тен Хагом, открыто высказав недовольство после непопадания в заявку на матч с «Арсеналом». Как сообщает журналист Крис Уилер, «Манчестер Юнайтед» был согласен расстаться с Санчо, интерес к которому проявлял «Аль-Иттифак». Речь шла об аренде, однако руководство манкунианцев попросило саудовский клуб включить в сделку обязательство выкупа за 50 млн фунтов (58,5 млн евро), что не устроило покупателей. 

Контракт Джедона Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость англичанина в 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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