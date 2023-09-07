«Манчестер Юнайтед» был готов отпустить Джедона Санчо в «Аль-Иттифак».

Вингер не поладил с рулевым «красных дьяволов» Эриком тен Хагом, открыто высказав недовольство после непопадания в заявку на матч с «Арсеналом». Как сообщает журналист Крис Уилер, «Манчестер Юнайтед» был согласен расстаться с Санчо, интерес к которому проявлял «Аль-Иттифак». Речь шла об аренде, однако руководство манкунианцев попросило саудовский клуб включить в сделку обязательство выкупа за 50 млн фунтов (58,5 млн евро), что не устроило покупателей.

Контракт Джедона Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость англичанина в 45 млн евро.