Ещё один турецкий топ-клуб претендует на ван де Бека

«Фенербахче» включился в борьбу за нидерландского центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает ESPN. Ранее основным претендентом на нидерландца из Турции считался действующий чемпион страны – «Галатасарай».

В недавно стартовавшем футбольном сезоне на поле ван де Бек ещё не появлялся, портал Transfermarkt оценивает его в 13 млн евро.

В сезоне прошлом в активе футболиста лишь 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний футболист был исключён из заявки манкунианцев на текущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.