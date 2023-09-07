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Ещё один турецкий топ-клуб претендует на ван де Бека

07 Сентября 2023 • 20:01 Комментировать
Тоттенхэм
...
Шеффилд Юнайтед
16.09 17:00

«Фенербахче» включился в борьбу за нидерландского центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает ESPN. Ранее основным претендентом на нидерландца из Турции считался действующий чемпион страны – «Галатасарай».

В недавно стартовавшем футбольном сезоне на поле ван де Бек ещё не появлялся, портал Transfermarkt оценивает его в 13 млн евро.

В сезоне прошлом в активе футболиста лишь 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний футболист был исключён из заявки манкунианцев на текущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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