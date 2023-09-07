Бывший вратарь «Ньюкасла» перенёс инсульт

Бывший голкипер «Ньюкасла» Стив Харпер в возрасте 48 лет перенёс субарахноидальное кровоизлияние, сообщает пресс-служба «сорок». После случившегося экс-вратарь находится в больнице, в клубе отмечают, что окажут ему полную поддержку во время реабилитации.

Напомним, что бывший английский футболист являлся игроком «Ньюкасла» на протяжении 20 лет карьеры – с 1993 по 2013 годы. С 2013 по 2015 годы перебрался в «Халл Сити», завершил карьеру в 2016 году будучи игроком «Сандерленда».

В стане «сорок» Харпер дошёл до финала Кубка Англии в 1999 году и стал победителем Чемпионшипа в 2010 году.