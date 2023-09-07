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​Салах и Санчо не отправятся в Саудовскую Аравию

07 Сентября 2023 • 17:13 Комментировать

Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Джедон Санчо из «Манчестер Юнайтед» не перейдут в саудовские клубы до закрытия трансферного окна в этой стране. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Напомним, что Салаха в последние недели слухи активно связывали с «Аль-Иттихадом». Что до Санчо, то его в последние часы сватали в «Аль-Иттифак». Джедон не попал в заявку на последний матч «Манчестер Юнайтед». Рулевой команды Эрик тен Хаг говорил, что вингер плохо тренировался.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Салаха в 65 миллионов евро, а Санчо – в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Аль-Иттихад Мохамед Салах Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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