​Салах и Санчо не отправятся в Саудовскую Аравию

Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Джедон Санчо из «Манчестер Юнайтед» не перейдут в саудовские клубы до закрытия трансферного окна в этой стране. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Напомним, что Салаха в последние недели слухи активно связывали с «Аль-Иттихадом». Что до Санчо, то его в последние часы сватали в «Аль-Иттифак». Джедон не попал в заявку на последний матч «Манчестер Юнайтед». Рулевой команды Эрик тен Хаг говорил, что вингер плохо тренировался.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Салаха в 65 миллионов евро, а Санчо – в 45 миллионов евро.