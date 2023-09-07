​Директор «Ромы» уколол АПЛ из-за жалоб на Саудовскую Аравию

Саудовские клубы за счёт больших финансовых возможностей принялись подписывать топ-игроков из Европы, причём не только тех, кто находится на закате карьеры. В Англии активно критикуют подход саудовцев. При этом директор «Ромы» Тьягу Пинту уколол АПЛ – функционер указал на то, что английские клубы на трансферном рынке тоже имеют серьёзный перевес над другими странами.

«В Англии критикуют то, что происходит в Саудовской Аравии. Но то, что происходит в Саудовской Аравии, происходит и в Премьер-лиге. А в Португалии то же самое происходит по отношению к рынку в Южной Америке. Всё относительно», - сказал Пинту на мероприятии Thinking Football.