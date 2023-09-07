​«Аль-Иттифак» упомянул Салаха в презентации новичка

«Аль-Иттифак» подписал полузащитника Демарая Грэя, который ранее выступал за «Эвертон». Саудовский клуб представил новичка необычным роликом в стиле старой компьютерной игры. В ролике «Аль-Иттифак» будто бы выбирает себе новичков. Сначала клуб заходит в раздел «АПЛ», где выбирает «Ливерпуль». В списке с игроками «Аль-Иттифак» выбирает Мохамеда Салаха, но дальше появляется изображение Юргена Клоппа с надписью «Нет».

Дальше «Аль-Иттифак» в ролике выбирал Филиппе Коутиньо из «Астон Виллы» и только после этого – Демарая Грэя.

Отметим, что главным тренером «Аль-Иттифака» является Стивен Джеррард.