«Аль-Иттифак» готовит предложение по аренде Санчо

«Аль-Иттифак» в ближайшее время может обратиться к «Манчестер Юнайтед» по трансферу вингера Джедона Санчо, у которого сейчас конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.

По информации от журналиста Джеймса Бенджа, «Аль-Иттифак» готовится сделать «Манчестер Юнайтед» предложение по аренде Санчо. В клубе вполне могут согласиться на такую сделку, так как тренерский штаб недоволен отношением футболиста к делу.

Ещё неизвестно, согласится ли на переход сам Санчо, который ранее отрицал, что недостаточно хорошо тренируется. Напомним, в последние дни трансферного окна Джедон мог оказаться в «Челси».