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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Родри и Мэддисон – в числе претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в августе

07 Сентября 2023 • 14:38 Комментировать

Английская премьер-лига огласила список игроков, которые претендуют на приз лучшему по итогам августа. В список попали Тайво Авонийи («Ноттингем Форест»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Брайан Мбеумо («Брентфорд»), Каору Митома («Брайтон») и Родри («Манчестер Сити»).

Авонийи и Мбеумо в августовских матчах чемпионата Англии забили по три гола. Боуэн и Родри записали на свой счёт по два гола и по одному голевому пасу. Мэддисон и Митома, в свою очередь, забили по голу и отдали по два результативных паса.

На текущий момент на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги располагается «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Вест Хэм Ноттингем Форест Брайтон Брентфорд Джеймс Мэддисон Джаррод Боуэн Родри Эрнандес Тайво Авонийи Брайан Мбеумо Каору Митома
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