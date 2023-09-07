Гвардиола, Клопп и ещё три тренера претендуют на приз АПЛ по итогам августа

На официальном сайте Английской премьер-лиги появилась информация о том, какие специалисты претендуют на приз лучшему тренеру по итогам августа. В шорт-листе оказались пять тренеров – Микель Артета из «Арсенала», Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Дэвид Мойес из «Вест Хэма» и Анге Постекоглу из «Тоттенхэма».

В августе «Манчестер Сити» выиграл все три матча Премьер-лиги. Что касается «Арсенала», «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», то эти команды в трёх августовских турах набрали 7 очков из 9 возможных.

Матчи ближайшего тура АПЛ пройдут 16, 17 и 18 сентября.