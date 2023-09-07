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​Лингард сыграет за «Вест Хэм»

07 Сентября 2023 • 13:57 Комментировать

В четверг «Вест Хэм» проведёт закрытый товарищеский матч против «Ипсвича». Как сообщает Daily Mail, за лондонский клуб сыграет атакующий полузащитник Джесси Лингард. Он сейчас тренируется с «молотобойцами», находясь при этом без клубной прописки.

Отмечается, что «Вест Хэм» рассматривает возможность подписания краткосрочного контракта с 30-летним Лингардом.

Напомним, что по завершению сезона 2022/2023 Джесси Лингард покинул «Ноттингем Форест» в связи с истечением срока контракта. В 2021 году Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Тогда он провёл 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джесси Лингард
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